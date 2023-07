Tutto pronto per la prima amichevole con l’Hatayspor a Castel di Sangro | due grandi assenti azzurri

(Di sabato 29 luglio 2023)per lasfidainternazionale del Napoli adicontro i turchi del. Il Napoli si prepara a scendere in campo alle ore 18.30 per lasfidainternazionale contro la squadra turca del, sul terreno di gioco del Patini didi. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, per la suddetta partita l’allenatore Garcia schiererà quasi tutti i titolari dal primo minuto, consentendo loro di accumulare minuti di gioco nelle gambe e acquisire la giusta forma fisica. Due però saranno i: il difensore Mario Rui sarà costretto a restare fuori per un po’ di ...

per le gare di nuoto di sabato 29 luglio dei Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in programma fino a domenica 30 luglio. Prosegue il ricco programma iridato tra le ...per l' ottava e penultima giornata dei Mondiali di Milano 2023 di scherma , in programma fino a domenica 30 luglio: spazio ai preliminari delle gare a squadre di sciabola femminile e ...per Scozia - Italia , partita valevole per le Summer Nations Series 2023 di rugby maschile. Gli uomini di coach Kieran Crowley scendono in campo per un importante test match nel percorso ...

A Baku tutto pronto per la World Cup di scacchi AGI - Agenzia Italia

Come seguire, live in tv su Sky Sport F1 e in streaming, anche la Sprint Shootout sul circuito di Spa-Francorchamps in diretta anche su Tuttosport.com ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Bimba morta per diagnosi sbagliata, ospedale Bologna chiede sconto su risarcimento ...