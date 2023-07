Tutti pazzi per le ferie d’agosto | vacanze al via per 20 milioni di italiani Le mete nazionali le più gettonate

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 29 luglio 2023) Clima imto, caro prezzi, traffico e affollamento non fermano la voglia didegli: quelli che hanno optato per lenel mese che sta per aprirsi, infatti, sono oltre 20, il 25% in più rispetto a luglio, distribuiti tra mare, campagna e montagna. A renderlo noto è una ricerca Coldiretti/Ixè, dalla quale emerge anche come quest’anno lepreferite siano di gran lunga quelle. Leitaliane sono le piùper leA spingere i villeggianti verso ledel Belpaese ci sono, secondo quanto emerso dall’analisi, la vicinanza ai luoghi di residenza, il desiderio di scoprire le bellezze d’Italia, la ...