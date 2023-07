Turista cade dal balcone di un hotel a Rimini | è grave

(Di sabato 29 luglio 2023) Vacanza finita tragicamente aper unapolacca sulla sessantina precipitata ieri sera daldi un. Subito soccorsa dall'ambulanza, è stata trasportata in ospedale in gravi ...

Vacanza finita tragicamente a Rimini per unapolacca sulla sessantina precipitata ieri sera dal balcone di un hotel. Subito soccorsa dall'ambulanza, è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. La donna era in città con alcuni ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli:21enne in bici ... Le probabili formazioni Sport [ 29/07/2023 ] Ciclistaa una rotatoria, un ferito Cronaca [ 29/...Paura nella notte per la sorte di undi Cremona di 75 anni caduto sugli scogli nella zona di Costa Serena. Per salvarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Arzachena. Dopo averlo raggiunto, i pompieri hanno provveduto a ...

FERRARA: Esce di strada e sbatte contro gli alberi, morto 64enne Teleromagna.it

Vacanza finita tragicamente a Rimini per una turista polacca sulla sessantina precipitata ieri sera dal balcone di un hotel. Subito soccorsa dall'ambulanza, è stata trasportata in ospedale in gravi ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se ...