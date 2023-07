Turismo | aumentate del 22% le prenotazioni aeree | tornano gli stranieri +27%

(Di sabato 29 luglio 2023) A fine luglio lesonodel 22% rispetto allo stesso periodo del 2022, con un ritorno importante dei turisti). Un terzo delleè rappresentato da Stati Uniti, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Tra i punti di interesse nazionali più cercati su Google, spicca il Colosseo, con oltre un milione di ricerche. I parchi registrano la crescita più significativa, in particolare il Parco Nazionale del Vesuvio e quello delle Cinque Terre. E’ quanto emerge dai dati dell’ultima settimana di luglio del Ministero delelaborati in una infografica. Ilnelle città d’arte evidenzia alti livelli di soddisfazione. Al primo posto per gradimento le attrazioni (92 punti su 100) e subito a seguire la ...

...i dati dell'Osservatorio per il mese di luglio di Federalberghi Garda Veneto relativi al... Sono calati i tedeschi, tuttavia sonoaltre nazionalità, tra cui gli inglesi, i ...Ovviamente, sono arrivate varie risposte, incluso quella della ministra delitaliana, ... Le temperature medie in Europa sonodi oltre due gradi dal 1990 e continuano ad aumentare al ......persone in difficoltà in un momento in cui le persone supportate dai centri Caritas sono... L'Assessore al, Giulio Grosjacques, ha riferito che si tratta di criticità di cui il Governo ...

Turismo, aumentate del 22% le prenotazioni aeree: tornano gli ... Il Denaro

A fine luglio le prenotazioni aeree sono aumentate del 22% rispetto allo stesso periodo del 2022, con un ritorno importante dei turisti stranieri (+27%). Un terzo delle prenotazioni è rappresentato da ...Migliora lo stato di salute delle imprese del commercio del Veneto, e aumenta del 5% rispetto a un anno fa la fiducia nell'immediato futuro. (ANSA) ...