TS – Juve | comunicato dopo la decisione dell’Uefa | “Non presenteremo appello”

Leggi su justcalcio

(Di sabato 29 luglio 2023) 2023-07-28 21:50:53 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Lantus è esclusa dalla Conference League per la stagione 2023/2024 e dovrà pagare una multa di 20 milioni di euro. Dei 20 milioni, “10 milioni sono condizionali e saranno applicati – come riporta l’Uefa – e saranno applicati solo se i bilanci annuali del club per gli anni finanziari 2023, 2024 e 2025 non saranno conformi ai requisiti contabili”. E’ laper il mancato rispetto del Settlement Agreement, l’accordo con cui lo scorso agosto i bianconeri si erano impegnati a rientrare parametri del Fair Play finanziario entro il 2025. Ildellantus sulla sentenza Uefa “ntus, pur continuando a ritenere inconsistenti le asserite violazioni e corretto il proprio ...