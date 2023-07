Trump contro DeSantis in Iowa | ' sono avanti in tutti i sondaggi'

Donaldha attaccato il rivale repubblicano Ron DeSantis elencando, dal palco di Des Moines, tutti i sondaggi che lo danno in vantaggio sul governatore della Florida....la giustizia che costò a Bill Clinton l'impeachment nel 1999, sono passate quasi inosservate. Le uniche conseguenze saranno un ulteriore aggravio delle spese legali per Donalde per la ...Nuove accusel'ex presidente per le carte segrete a Mar - a - Lago. 'Il tycoon ha cercato di cancellare un video di sorveglianza'

Trump: 'Le incriminazioni non fermeranno la mia corsa nel 2024' Agenzia ANSA

Il ruolo dell'ex presidente nell'attacco al Campidoglio è il caso giudiziario che più mostra la crisi del Partito repubblicano. La resa dei conti rischia di essere brutale e dal tempismo efferato ...Due ore con il grande vecchio della diplomazia Usa tornato dalla Cina, il ricevimento a Villa Firenze. «Interesse per l’Italia, ci amano fuori molto più di quanto facciamo noi» ...