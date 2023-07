Truffe online | attenzione alle polizze assicurative fasulle

E la signora è protagonista dello spot di sensibilizzazione realizzato dalla Polizia di Stato per mettere in guardia i più anziani da possibili, spiegando loro come comportarsi davanti a ...Non ci resta che approfondire meglio: Quali sono lepiù diffuse ai distributori di benzina Come fare a capire ed evitare leai distributori per non rovinare auto Quali sono le...1' di lettura 28/07/2023 - Tresono state scoperte dai Carabinieri della Compagnia di Fabriano. Nel primo caso i militari della stazione di Arcevia hanno denunciato un 30enne, nato e residente in Campania, già noto ...

Truffe online, l'arma è l'attenzione Italia Oggi

Acquista camper e lo paga con assegno falso, truffa sventata dai carabinieri della stazione di Montella. Un 28enne della provincia di Foggia legge un annuncio online e contatta l’inserzionista (reside ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...