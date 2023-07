Troye Sivan fa una rivelazione personale | “Le persone rimangono sorprese”

Leggi su biccy

(Di sabato 29 luglio 2023)nel corso della sua ultima intervista ha voluto fare una precisazione che generalmente i ragazzi gay scrivono su Grindr. Ma dato che lui è una star ha deciso di farlo pubblicamente via podcast: il fatto risale a qualche giorno fa. Durante una chiacchierata con la modella Emily Ratajkowski – come riporta Gay.it – il cantante di Rush ha voluto smontare un malinteso che lo riguarda: al contrario di come molti hanno creduto ascoltando una sua canzone, nel privato non svolge la funzione P (cit.)., la“Questa in realtà è un qualcosa che voglio chiarire: ho scritto una canzone intitolata ‘Bloom’, giusto? Il testo dice “I bloom just for you”. E lehanno tirato le loro somme. Penso che legay credano ...