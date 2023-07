Leggi Anche Cadavere mutilato a Genova, è omicidio: corpo trafitto al cuore da un punteruolo Leggi Anche Pozzuoli (Napoli),la moglie e si toglie la vita - In casa c'erano anche i tre figli della coppia Unica testimone di quanto accaduto la madre della vittima, anziana e malata. Stando ai racconti dei vicini di casa,...... di cui la popolazione trentina è solo una minima parte: nel corso del 2022 in provincia di... Ma davvero il Presidente Fugatti potrebbe avere più forza in campagna elettorale sedue lupi ...... che durante il Concilio diaveva gettato la scomunica su chiunque prendesse parte a una ... non abbattere, ma comprendere e ammansire partendo dal concetto che si diventa ciò che si". ...

Trento, uccide la vicina di casa a colpi di accetta e si costituisce La Stampa

Omicidio a Noriglio, una frazione di Rovereto (in provincia di Trento). Mara Fait, infermiera roveretana in pensione di 63 anni, è stata uccisa a colpi d’accetta ...A Trento un uomo ha ucciso a colpi di accetta la vicina di casa, Mara Fait, infermiera di 63 anni in pensione. Poi si è costituito ai carabinieri. L'omicidio è avvenuto venerdì sera attorno alle 20.30 ...