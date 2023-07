Trentino | uccisa con l' accetta dal vicino Legali | “In passato negato codice rosso”

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 29 luglio 2023) Un uomo di 48 anni ha ucciso la vicina di casa con un colpo dialla testa. È successo in, a Noriglio, frazione di Rovereto. La donna, infermiera in pensione, aveva 63 anni. Dopo l’omicidio, l’uomo - operaio edile di origini albanesi - si è allontanato a piedi e poi si è costituito ai carabinieri: dopo aver confessato, è stato portato in carcere a Spini di Gardolo di Trento. Tra i due vicini di casa c’erano state inaccese discussioni per questioni condominiali. "La situazione era stata denunciata, ma nulla è stato fatto", hanno così accusato Flavio Dalbosco e Rosa M. Rizzi, gli avvocati della vittima, sottolineando come infosse stato "il" e parlando di "un evidentissimo contesto di stalking condominiale".