Trentino | omicidio a Noriglio | uomo uccide vicina di casa con un colpo d’accetta in testa

(Di sabato 29 luglio 2023) Undi 48 anni ha ucciso ladicon undi accetta alla. È successo in, a, frazione di Rovereto. La donna, infermiera in pensione, aveva 63 anni. Dopo l’, l’- operaio edile di origini albanesi - si è allontanato a piedi e poi si è costituito ai carabinieri: dopo aver confessato, è stato portato in carcere a Spini di Gardolo di Trento. Tra i due vicini dic’erano state in passato accese discussioni per questioni condominiali.

