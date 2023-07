Trentino | omicidio a Noriglio | uomo uccide la vicina di casa a colpi d’accetta

(Di sabato 29 luglio 2023) Undi 48 anni ha ucciso adi accetta ladi. È successo in, a, frazione di Rovereto. La donna, infermiera in pensione, aveva 63 anni. Dopo l’, l’si è costituito ai carabinieri.

Con queste parole, Gaetano Bresci rivendicò l'di re Umberto I, compiuto alle 22:25 del 29 ... Quando giunse il turno degli atleti trentini (ilera ancora sotto gli austriaci), ...Non è escluso che per lei possa scattare l'accusa di tentato, ma saranno i magistrati a ... L'uomo è stato portato in ospedale dal personale diEmergenza intervenuto sul posto e ha ...Fra Parigi e New York City, il goffo ispettore Clouseau è alle prese con un caso dicon ...16 - L'AMORE DI NATHALIE 04:36 - QUALCUNO IN ASCOLTO TV8 18:00 - Bruno Barbieri - 4 Hotel19:...

Omicidio in Trentino, una 63enne uccisa a colpi di accetta il Dolomiti

Ha ucciso la vicina di casa, Mara Fait, infermiera di 63 anni in pensione, a colpi d’accetta. Poi l’uomo, 48 anni, si è costituito ai carabinieri. L’omicidio è avvenuto ieri sera attorno alle 20.30 a ...Un uomo di 48 anni ha ucciso a colpi di accetta la vicina di casa. È successo in Trentino, a Noriglio, frazione di Rovereto. La donna, infermiera in pensione, aveva 63 anni. Dopo l’omicidio, l’uomo si ...