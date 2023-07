Un uomo è morto questa mattina per le gravissime ferite riportate dopo essere statodaceppaia in un bosco a Verzegnis (Udine). La centrale operativa della Sores Fvg ha inviato sul posto un'ambulanza da Tolmezzo e l'elisoccorso regionale: il rianimatore a bordo del ...... angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ] Scontro frontale, gravissimadonna. Ferita anche ... turista 21enne in bicie ucciso. Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/...... angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ] Scontro frontale, gravissimadonna. Ferita anche ... turista 21enne in bicie ucciso. Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/...

Travolto da una ceppaia in un bosco, un morto in Friuli Agenzia ANSA

UDINE, 29 LUG - Un uomo è morto questa mattina per le gravissime ferite riportate dopo essere stato travolto da una ceppaia in un bosco a Verzegnis (Udine). La centrale operativa della Sores Fvg ha ...