Trasporto pubblico | aggredito autista Sita Sud | sos al Prefetto della Fit Cisl

Leggi su anteprima24

(Di sabato 29 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto A pochi giorni dall’assalto di un pullman di Bulia a colpi di sassi a Matierno e all’aggressione a bordo di un pullman in costiera amalfitana da parte di alcuni passeggeri nei confronti del conducente, si registra ancora un attacco ai danni di un lavoratore a servizio delsalernitano. UnsocietàSud, sulla tratta che da Salerno conduce a Baronissi, è statoe colpito al volto con un pugno. Ora è ricovero in attesa di prognosi. Per soccorrerlo è stato necessario richiedere l’intervento di un’ambulanza. La dinamicalite non è ancora chiara, ma comunque per futili motivi. È la Fit-, attraverso il segretario Diego Corace, ad ...