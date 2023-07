Tragedia ad Alanno colto da malore ragazzo di 16 anni muore nel cortile di casa

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 29 luglio 2023) Pescara - Ieri ad, un ragazzino di 16di nome Alessandro Cerritelli è morto a causa di unimprovviso. Il tragico evento è avvenuto subito dopo pranzo: mentre la nonna stava rassettando la cucina, Alessandro era uscito in giardino per svolgere un compito domestico. Quando ilnon è tornato, la nonna lo ha cercato e purtroppo lo ha trovato senza vita. La causa esatta delnon è stata ancora specificata, ma sembra che non vi siano dubbi riguardo alla natura naturale della morte. Alessandro era conosciuto come uno studente diligente e una persona amichevole, e molti nel paese lo ricordano per le sue qualità di bravo. Al momento, non è stata ancora stabilita la data per il funerale. leggi tutto