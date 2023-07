Traffico Roma del 29-07-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 29 luglio 2023) Luceverdetrovati dalla redazione per un incidente rallentamenti lungo la carreggiata centrale di via Cristoforo Colombo all’altezza di via del Canale della Lingua in direzione di Ostia nella zona di Acilia per un altro incidente sono in Corso chiusure su via di Prato Cornelio da via Gentilini a via di Macchia Saponara e su via Domenico Purificato da via molajoli a via Signorini e ancora per incidente rallentamenti alla Balduina lungo via Appiano all’altezza di via Pereira proseguono i lavori nella galleria della Nuova Circonvallazione interna che resta chiusa tutte le notti dalle 22 alle 6 fino al 4 agosto verso Giovanni vicino al 22 settembre in direzione della Salaria per i dettagli di questo e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Francesca Ilaria e tutto Ci risentiamo prossimo aggiornamento un servizio a cura della ...