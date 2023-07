Traffico Roma del 29-07-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 29 luglio 2023) Luceverdedentro vasi dalla redazione per un incidente all’interno della galleria della Nuova Circonvallazione interna avvenuto in prossimità dell’uscita di via dei Monti Tiburtini sono ancora chiusi gli accessi dal Sacrario Militare del verano da via di Portonaccio da via Gerardo Chiaramonte è l’accesso dalla 24 in direzione della Salaria inevitabili ripercussioni proprio sul tratto Urbano della A24 con cuori a partire da Portonaccio in zona Tuscolana riaperta via Appia Nuova rimossi gli alberi caduti all’altezza di via Clelia tral Ostiense Marconi ricordiamo la chiusura del Ponte dell’Industria in alternativa si può utilizzare Ponte Testaccio oppure Ponte Marconi attenzione alle modifiche alla viabilità in tutta l’area circostante ed attenzione infine nel percorrere il raccordo anulare segnalato un incendio in prossimità dell’uscita per la via Boccea moderare ...