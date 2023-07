Traffico Roma del 29-07-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 29 luglio 2023) Luceverdetrovati dalla redazione per la presenza di alberi sulla sede stradale momentaneamente chiusa via Appia Nuova all’altezza di via Clelia verso Piazza Re ditra l’hotel Marconi ricordiamo la chiusura del Ponte dell’Industria in alternativa si può utilizzare Ponte Testaccio oppure Ponte Marconi modifiche alla viabilità in tutta l’area circostante per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Francesca Ilaria è tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità