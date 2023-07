Traffico Roma del 29-07-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 29 luglio 2023) Luceverdedalla redazione Buongiorno Bentrovati in studio Sonia cerquetani ancora poco ilsu strade ed autostrade della capitale previsto Comunque più tardi Un momento della colazione in uscita dalla città e per agevolare gli spostamenti in questo ultimo weekend di luglio i mezzi pesanti restano fermi oggi fino alle 16 e domani domenica dalle 7 alle 22 quelli autorizzati per legge fino alle 12 chiuse al transito via Edmondo De Amicis e Piazzale dello Stadio Olimpico per un intervento di pulizia della carreggiata tra l’ostiense Marconi e vediamo la chiusura del Ponte dell’Industria in alternativa si può utilizzare il ponte Testaccio oppure Ponte Marconi modifiche alla viabilità in tutta l’area circostante il trasporto ferroviario fino al 13 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea fl6...