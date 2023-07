Traffico intenso sulle autostrade per il primo esodo estivo | diversi incidenti

(Di sabato 29 luglio 2023) Weekend distrade di tutta Italia: varihanno causato code di auto verso le località di villeggiatura durante l'di questo sabato di fine luglio. I viaggiatori fanno poi i conti con l'ennesimo rincaro della benzina e, nello specifico al Nord, con il meteo sfidando il rischio di temporali e raffiche di vento soprattutto verso la frontiera sull'arco alpino e prealpino. Guardando alla viabilità, i disagi maggiori si sono registrati a Trieste sulla rete didell'Alto Adriatico con più di due milioni di turisti in viaggio. Già alle 13 sono stati registrati quattro chilometri di coda alla barriera Lisert in A4, in direzione Trieste, con vacanzieri in fila diretti per lo più verso le località di mare della Croazia. Una situazione che non sembra ...

... tra il confine con la Francia e la Barriera di Ventimiglia, in direzione Italia, a causa del. Due, inoltre, sono i chilometri di coda tra Bordighera e il confine per il...Sette chilometri di coda se registrano sull'Autofiori tra Bordighera e il confine con la Francia. Esodo estivo: sette Km di coda Si tratta deldovuto alle operazioni di esodo. Per fortuna non sia segnalano incidenti. Il tratto in direzione del confine è l'unico rallentamento di rilievo segnalato dalla centrale operativa dell'...E' la zona del confine di Stato, sull'Autostrada dei Fiori, quella più soggetta oggi a, in una giornata considerata già da esodo per le vacanze. Questa mattina qualche incolonnamento si è registrato nella zona del savonese, a dimostrazione del fatto che in molti si ...

Traffico intenso sulle strade e autostrade lariane in quello che è considerato il primo weekend estivo a elevato rischio criticità ...er domani è prevista un’intensificazione del traffico oltre che la previsione di una giornata da bollino nero per il 5 agosto ...