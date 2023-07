Traffico autostrade | esodo estivo da bollino rosso Incidenti sull’A4 e feriti sull’A14

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 29 luglio 2023) Weekend diintenso sulle strade di tutta Italia: duehanno rallentato stamani l'di questo sabato di fine luglio sulla A4 tra Padova e Venezia, come ha riferito Concessioni autostradali venete (Cav spa). Problemi si sono registrati anche sulla rete gestista daAlto Adriatico, con 4 km di coda alla barriera Lisert in A4, direzione Trieste. Una situazione che non sembra poter migliorare nel mese di agosto: secondo Coldiretti, gli spostamenti agostani saranno il 25% in più rispetto a quelli di luglio, con il tempo che non sembra voler aiutare. Infatti, da lunedì al Nord prevista pioggia e grandine con conseguente calo delle temperature, mentre al Sud le condizioni saranno decisamente più stabili (ILIN TEMPO REALE).