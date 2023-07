Tour de France Femmes 2023 | Demi Vollering domina sul Tourmalet! Van Vleuten distrutta | classifica ipotecata

(Di sabato 29 luglio 2023) Doveva essere la giornata decisiva deldee la strada non ha certo deluso le aspettative. La tappa regina della seconda edizione della Grande Boucle ha dato i suoi verdetti, che sembrano inoltre quelli definitivi:ha vinto in solitaria sul Col dumalet, prendendo la Maglia Gialla e distruggendo le avversarie. Un successo annunciato, messo in dubbio solo dall’infinita classe di Annemiek van. La Campionessa del Mondo oggi si è dovuta però inchinare alla più giovane connazionale, in una giornata che la vede abdicare e deporre la corona. Il ritardo accusato da “AVV” al traguardo parla chiaro: 2’34”. Insi trova ora dunque a 2’28”, francamente troppi per pensare di recuperare ...

Ritiro sul più bello per Elisa Longo Borghini e per la compagna di team Elisa Balsamo , due azzurre di punta aldedonne, che oggi proponeva la settima e penultima tappa. La prima, quarta in classifica generale e in lotta per la vittoria finale, deve gettare la spugna a causa di una 'infezione ...Richard Hill, Chief Aerodynamicist presso Lotus, è stato responsabile della progettazione della bici da pista Lotus 108 Olympic e della bici 110Denegli anni Novanta e ha continuato a ...Astana Qazaqstan Team's British rider Mark Cavendish receives medical attention after suffering a crash during the 8th stage of the 110th edition of thedecycling race, 201 km between ...

L'Abruzzo Alps Open, per la prima volta in nove edizioni, parla francese. A Miglianico (Chieti), il terzo torneo dell'Italian Pro Tour 2023, inserito anche nel calendario dell'Alps Tour, è andato a Oi ...Il campione del mondo Remco Evenepoel si è aggiudicato oggi la Clasica San Sebastian, corsa spagnola che come ogni anno cade sei giorni dopo la conclusione del Tour de France. Per il belga ...