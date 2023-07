Toscana | Il borgo più bello non è Bagno Vignoni! | due TikToker consigliano un luogo splendido | ma poco conosciuto vicino Siena

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 29 luglio 2023), ilconsigliato da questi duenon èÈ davvero meraviglioso: ecco come si chiama e come arrivarci Laè una regione italiana famosa per la sua bellezza e il suo patrimonio culturale. Tra i paesaggi di colline, vigneti, uliveti e città d'arte, essa è disseminata di borghi incantevoli che sembrano usciti da una cartolina. Tra i più belli c'è San Gimignano,come "la Manhattan del Medioevo" per le sue numerose torri, il centro storico ben conservato e le viste panoramiche rendono questo posto una dei più visitati della regione. Famosissimo è anche Montepulciano che offre scorci panoramici, strade lastricate e numerose cantine dove degustare i pregiati vini. Pienza è un altrocelebre per il suo ...