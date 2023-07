Toscana | agribusiness | bando da 1 | 6 milioni per formare figure professionali

(Di sabato 29 luglio 2023) L’avviso è rivolto a partenariati composti da almeno un organismo formativo accreditato per questo ambito, come capofila, e un’impresa del settore attiva in

Agribusiness, 1,6 milioni con l'Fse+ per formare figure professionali Toscana Notizie

L’avviso è rivolto a partenariati composti da almeno un organismo formativo accreditato per questo ambito, come capofila, e un’impresa del settore attiva in Toscana ...La formazione di figure professionali per la filiera Agribusiness è l’obiettivo dell’avviso da 1,6 milioni di euro di risorse del Fondo Sociale Europeo ...