Torino | Juric | 'Ci mancano tre acquisti'

MERCATOTermina il ritiro di Pinzolo con una vittoria per ilche supera il Modena in amichevole. Ivan, mister dei granata è come sempre diretto nel post gara: ' Penso che in questo ...Commenta per primo Questo il pensiero del tecnico delIvanin merito al possibile ritorno di Vlasic in granata: 'La nostra volontà è prenderlo, lui vuole tornare perché si è trovato bene. Può fare meglio dell'anno scorso. Il problema è il ...: Gemello (1' st. Popa); Schuurs (38 st. Nguessan), Buongiorno (38 st. Dellavalle), Rodriguez ... Allenatore:. MODENA: Gagno; Oukhadda, Zaro (32' st. Vukusic), Pergreffi (9' st. Silvestri), ...

Torino-Modena, insulti razzisti a Juric durante la gara Toro.it

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Stampa parlando di cosa manca alla squadra: "Ci mancano tre nuovi acquisti. Mi piacerebbe un giocatore che sappia usare entra ...Ivan Juric ha richiesto alla dirigenza del Torino diversi innesti: nel mirino sarebbe finito Veliz, oggetto di desideri anche da parte del Milan ...