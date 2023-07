Tonnellate di rifiuti in fiamme | paura alla porte di Roma | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di sabato 29 luglio 2023) Una colonna di fumo nero e denso visibile da mezza, da tutta l'area sud-orientale della Capitale. Un incendio di vaste proporzioni è divampato questa mattina nell'impianto di stoccaggio e trasferenza diEcologica 2000, in via Enzo Ferrari a Ciampino.. Per domare lesono al lavoro dalle 8.45 sei squadre dei vigili del fuoco, con diverse autobotti, un'autoscala e il carro schiuma. L'incendio ha prodotto una densa colonna di fumo che è visibile dae dall'area dei Castellini. Al momento lo scalo di Ciampino non è stato chiuso, mentre sono state evacuate alcune attività commerciali poco distanti. Presenti sul posto - spiega in una nota il Comune di Ciampino - Polizia locale, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato e personale del 118, che stanno fornendo tutte le ...