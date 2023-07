Tolmezzo Matteo Chieu morto per le conseguenze di una puntura di zanzara

(Di sabato 29 luglio 2023), 14 anni di(Udine), èvenerdì per ledi unadi. La morte è avvenuta in Brasile, doveera con la mamma Danise Farias, originaria di Salinópolis (Stato del Pará) per incontrare i parenti materni. Da quanto si apprende, le condizioni diavrebbero iniziato a peggiorare a causa delladell’insetto. Trasportato con urgenza nell’ospedale di zona èpoco dopo. Il padre Roberto è italiano e commerciante nella città di. Il ragazzo aveva concluso quest’anno la prima superiore al liceo scientifico.

