Titina | la recensione | una cagnolina e la coraggiosa esplorazione del Polo Nord

(Di sabato 29 luglio 2023) La nostradi, il film esordio cinematografico della regista Kajsa Næss che racconta in modo originale la vicenda della primaa posare le zampe al. È stato presentato al Giffoni Film Festival un lungometraggio animato che ha diversi aspetti interessanti: stiamo parlando di, film della regista Kajsa Næss che firma anche la sceneggiatura insieme a Per Schreiner, liberamente tratto da una storia vera punta ad offrire un racconto avventuroso e a tratti fantasioso di una vicenda storica che coinvolge due paesi e due uomini molto diversi tra loro oltre che di unavivace e molto, molto speciale, in grado di compiere imprese incredibili con curiosità e quella purezza d'animo di cui solo i nostri amici a quattro zampe sono ...

In questa dicercheremo di mettere in luce i vari aspetti di questa pellicola che fa della creatività il suo punto forte, oltre che offrire ai più piccoli una morale su cui ...

