Test | Come puoi diventare davvero famosa sui social?

Leggi su dilei

(Di sabato 29 luglio 2023) Ormai sono migliaia le persone che, in base alla loro preparazione, creatività, know how e estrosità, emergono nel grande mare deipiù famosi diventando virali e accumulando migliaia di follower grazie a video, story e reel da migliaia di visualizzazioni. Mafanno?ci riescono? Gli ingredienti-base Di sicuro ci sono due ingredienti che possono favorire il successo di un video: la freschezza e l’ironia. Questi sono gli elementi basilari di centinaia di contenuti caricati ogni giorno suial top. Poi devono aggiungersi altri fattoril’originalità (per distinguersi dagli altri milioni di video) e la creatività (ovvero quell’idea in più che stupisce e cattura chi guarda). È molto importante anche scegliere un genere e seguirlo in ogni contenuto. Una linea da seguire Possiamo ...