Terzo polo | Scalfarotto a Calenda | ' unici arrivi da Azione a Italia viva | basta polemiche'

(Di sabato 29 luglio 2023) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Stupisce la continua insistenza disuglida. Per il momento glimovimenti sull'assesono stati in senso opposto come possono testimoniare Naike Gruppioni, Giulia Pigoni e decine di amministratori locali e dirigenti territoriali: non sempre ahinoi i propri desideri si trasformano in verità". Così in una nota Ivan, senatore di, risponde a Carlo, leader di. "Quanto a- precisa -: abbiamo cominciato con 14 parlamentari un anno fa e ora siamo in 16. Abbiamo eletto due consiglieri su tre in Lombardia e due su ...

Quello che ha fatto notizia è stato, ancora una volta, il sostegno costruttivo del, che il giorno del voto è uscito dall'Aula del Senato perché non condivideva la "ratio" della mozione ...Prima di diventare legge dovrà passare anche dal Senato, ma la compattezza della maggioranza sul tema (con in più l'appoggio di parte del) fa pensare che entro l'anno il nostro paese sarà ...Quel documento non ha avuto l'appoggio dei Socialisti né diCivico (che per dieci anni è stato ...minerali rarissimi l'Italia si è scoperta "scrigno" di ogni ben di dio per far funzionare il...

Una licenza aggiuntiva a ogni tassista. Il piano del Terzo polo per raddoppiare l'offerta Il Foglio

Ci sarebbe magari lo spazio per una terza leadership centrista: «Sì, lo spazio c'è. Ma occorre qualcuno che lo occupi e sia credibile a farlo. Io No, ho finito, sono un signore di una certa età, non ...A Venezia ad inaugurare in Campo San Polo le tre settimane di Cinemoving all’aperto intitolate “Uno sguardo sull’Europa” sarà martedì 1 agosto a partire dalle 21 la serata Documenta – Una Celebrazio ...