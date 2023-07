Terra Amara anticipazioni | Demir lo annuncia davanti a tutti | è scandalo!

(Di sabato 29 luglio 2023) Continua con grande successo la messa in onda di. Leci fanno sapere che nei prossimi episodi dal 31 luglio al 6 agosto 2023 ci saranno grandi novità. Nello specifico al centro della trama troveremoche lasceràsenza parole gridando allo scandalo. Ma non solo largo spazio anche ad Yilmaz L'articolo proviene da KontroKultura.

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 30 luglio , alle 14.10 , Azize esce di casa di nascosto, convinta di dover andare in gendarmeria. Durante il tragitto, però, s'imbatte in due ...Tuttavia le anticipazioni turche dirivelano che la donna, almeno inizialmente, riuscirà a farla franca e, anzi, farà ricadere la colpa sulla povera Sevda. Come farà Si intrufolerà a ..."Tutt li fundanell", "J'Abruzzu", "La Jerv a Lu Cannet", "Vola Vola Vola" e "Addije, addije amore" (che ha ispirato "Mia" rielaborata da Domenico Modugno) sono solo alcuni dei canti ...

Anticipazioni Terra Amara, Adnan è in pericolo: ecco cosa sta per succedere MovieTele.it

Scopriamo insieme le Anticipazioni si Terra Amara, soap opera trasmessa dal lunedì alla domenica su Canale 5: ecco i riassunti della puntata che andrà in onda domani, domenica 30 luglio 2023.Le anticipazioni di Terra amara rivelano che il colpo di scena ci sarà nel giorno del funerale di Hunkar: tutti saranno presenti in chiesa, quando a un certo punto arriveranno le forze dell'ordine, ...