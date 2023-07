Teo Mammucari a Ballando 2023? «Fuori uno della giuria» | il retroscena

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 29 luglio 2023) Dopo varie conferme e ripensamenti, i giudici dicon le Stelle sembrano ancora in bilico. Non vi è certezza che Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith possano tornare a sedersi dietro al bancone più celebretv pubblica. Una mossa furba quellaproduzione per tenere alta l'attenzione sul talent show dei sabati autunnali di Rai? Pare che sia in atto una piccola rivoluzione nellanonostante Selvaggia Lucarelli abbia confermato la sua presenza alla fine di maggio scorso in una intervista rilasciata a Chi: "Ho lasciato che le voci corressero e si accavallassero, ma ho trovato fastidioso questo continuo voler far credere che fossi stata cacciata, quando la verità è che sono stata confermata a programma ancora in corso". Quali sono le intenzioni di ...