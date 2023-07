Tennis | Musetti fuori dall’Atp di Amburgo ai quarti Sonego avanti ad Umago

(Di sabato 29 luglio 2023) Dopo un ottimo cammino all’Atp di, si ferma il cammino di Lorenzo. L’Azzurro è stato battuto in due set (7-5, 6-3) dal serbo Laslo Djere. Nel Torneo diinvece, vaMatteo Arnaldi. Quest’ultimo ha battuto in tre set il ceco testa di serie n.1 del tabellone Jiri Lehecka, col punteggio di 3-6, 6-2, 6-4, conquistando la sua prima semifinale nel circuito Atp. Con lui, anche Lorenzosi è qualificato per le semifinali dell’Atp 250 di. Il piemontese ha vinto in rimonta battendo lo spagnolo Jaume Munar col punteggio di 3-6, 6-1, 6-2. Oggi affronterà lo svizzero Stanislas Wawrinka, mentre Arnaldi giocherà con l’australiano Alexei Popyrin. (foto@Lolli/supertv.it) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Il Faro online – Clicca qui per leggere ...

