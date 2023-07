Temporali sulle Dolomiti | frana su 4 auto a passo Gardena

(Di sabato 29 luglio 2023) Unaha investito quattromobili, fortunatamente vuote nel momento del distacco, a, in Alto Adige. In serata violentisi sono abbattuti, soprattutto nella zona delle ...

Una frana ha investito quattro automobili, fortunatamente vuote nel momento del distacco, a passo Gardena, in Alto Adige. In serata violentisi sono abbattuti, soprattutto nella zona delle Dolomiti. Il distacco della masse di fango è sassi si è verificato sul versante della val Badia del passo, verso Corvara. I vigili del fuoco ...Weekend di traffico intensostrade di tutta Italia: vari incidenti hanno causato code di auto verso le località di ... nello specifico al Nord, con il meteo sfidando il rischio die ...Dal pomeriggio, sono previsti possibili localizone alpine e prealpine, in particolare su quelle centro - occidentali mentre, nel tardo pomeriggio e soprattutto in serata, si ...

Temporali al Nord con grandine, spinta anticiclonica africana verso il Sud Agenzia ANSA

BOLZANO - Una frana ha investito quattro automobili, fortunatamente vuote nel momento del distacco, a passo Gardena, in Alto Adige. In serata violenti temporali si sono abbattuti, soprattutto ...In serata violenti temporali si sono abbattuti, soprattutto nella zona delle Dolomiti. Il distacco della masse di fango è sassi si è verificato sul versante della val Badia del passo, verso Corvara. I ...