Tassi sempre più su La BCE a ruota della FED

(Di sabato 29 luglio 2023) Le regole basilaripolitica monetaria stabiliscono che per combattere l’inflazione è necessario alzare il costo del denaro finché non si raggiunga l’equilibrio tra costi di produzione e vendita di beni e servizi; questo ipotetico punto di equilibrio è stimato intorno al 2%, ovvero un livello d’inflazione fisiologico che garantisce la fluidità di un’economia. Quanto appena enunciato sarebbe la teoria ma, com’è noto a tutti, la pratica, soprattutto in un ambito critico come quello economico-finanziario, è il risultato di corrette o errate politiche monetarie e nonrisponde ai teoremi che richiamano le leggi basilari dell’economia; anzi, in alcuni casi l’applicazione severa e costante di queste regole base, senza tener conto dello stato delle economie coinvolte, peggiora sensibilmente la situazione. Questo è esattamente il caso dell’Europa, o ...

La concorrenza che si sta facendopiù serrata attorno all'economia africana, conta sull'... molti paesi africani sono minacciati dall'indebitamento, a causa dell'aumento deiUSA e Pechino ...'Del resto - fa notare la Fabi - la calda estate deiè ormai nel pieno e se c'e' ancora ... con l'aumento del costo del denaro le famiglie rischiano di diventarepiù poveri'. Il conflitto ...La fotografia del'Italia economica scattata dal Centro studi Confindustria non è rincuorante: la crescita frena e iBcepiù alti stanno colpendo il credito in modo evidente. Nel documento di luglio 2023 che riassume la situazione nazionale e le prospettive prossime per la ripresa del Paese nei suoi ...

Tassi ancora su: ora il fisso batte il variabile ma il mercato si aspetta ... Verità e Affari

Famiglie e imprese sempre più in difficoltà"per il costo di mutui, prestiti e credito al consumo. Gli effetti dei rialzi dei tassi di interesse pesa sui redditi disponibili degli italiani. L'ennesimo ...MESTRE - Al parco di via Tasso arrivano le telecamere. L'area verde tra Corso del Popolo e via Cappuccina famosa per essere diventata la sede dei "mercatini del rubato" ...