Tasselli di problemi giovanili | Its | posto fisso | lavoro all’estero e smart working

(Di sabato 29 luglio 2023) Pochi giorni or sono, sulle colonne de il denaro.it, dal titolo ’’Academy, una riforma prioritaria del Governo Draghi: al via nel 2023/24 con 48,3 milioni” (https://www.ildenaro.it/its-academy-una-riforma-prioritaria-del-governo-draghi-al-via-nel-2023-24-con-483-milioni/) è apparso l’articolo, subito dopo l’evento della firma del nuovo Decreto di assegnazione delle risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica agli ITS Academy, relativo al prossimo anno formativo 2023/2024 “garantendo una migliore attuazione della riforma degli ITS Academy e delle misure del PNRR”. Gli Istituti Tecnici Superiori (tout court) sono stati introdotti in Italia con una riforma amministrativa, a partire dal 2007, e “si configurano, secondo il modello delle Fondazioni di partecipazione, con il coinvolgimento di regioni ed enti locali, enti di formazione e università, associazioni di categoria e imprese”. Il ...