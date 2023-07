Tamponamento a catena sull’Aurelia | 11 feriti Coinvolti un pulmino e tre auto

Undici persone sono rimaste ferite in unche ha coinvolto un pulmino e tre auto che si è verificato oggi sulla statale variante Aurelia in prossimità di Venturina (Livorno) sulla carreggiata nord in direzione San ...AGI - Quattordici persone sono rimaste ferite in unche si è verificato sulla statale Aurelia in direzione nord tra San Vincenzo e Venturina (Livorno). Sul posto è intervenuto il 118 e le squadre dei Vigili del Fuoco del comando ...Quattordici persone sono rimaste ferite in unavvenuto oggi, 29 luglio, sulla strada statale Aurelia , in direzione nord, tra San Vincenzo e Venturina in provincia di Livorno. È una lunga fila di veicoli quella che si vede ...

Tamponamento a catena sull'Aurelia, vicino a Venturina: elicotteri per portare i feriti in ospedale Virgilio Notizie

Tra i più gravi, un ragazzo di 17 anni, portato con l’elisoccorso Pegaso 3 all’ospedale Careggi di Firenze, mentre un altro elisoccorso, il Pegaso 2, ha condotto una donna e il figlio ...AGI - Quattordici persone sono rimaste ferite in un tamponamento a catena che si è verificato sulla statale Aurelia in direzione nord tra San Vincenzo e Venturina (Livorno). Sul posto è intervenuto il ...