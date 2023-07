Tajani alla commemorazione di Chinnici | il 41 bis non si tocca

(Di sabato 29 luglio 2023) "Noi siamo in prima linea, non siil 41 bis non si fa nulla che possa sembra una marcia indietro rispettolotta contro il crimine organizzato in Sicilia e ovunque ci sia". Così il vice - ...

La battaglia è aperta: mercoledì scorso il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio, aveva dichiarato di proporresegreteria nazionale del partito e agli alleati del centrodestra ......lotta contro il crimine organizzato in Sicilia e ovunque ci sia". Così il vice - presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio, a ...Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari esteri, Antoniocerimonia a Palermo per ricordare i 40 anni dalla strage di via Federico Pipitone. "Non si fa nulla che possa sembrare ...

Tajani commemora Rocco Chinnici: in prima linea contro la mafia, il 41bis non si tocca RaiNews

Palermo, 29 lug. (askanews) - "Noi siamo in prima linea, non si tocca il 41 bis non si fa nulla che possa sembra una marcia indietro rispetto alla lotta contro il crimine organizzato in Sicilia e ovun ...L’attivista radicale: «Voglio portare in Parlamento temi e battaglie che mi stanno a cuore». Il sostegno di Calenda e Più Europa. Per le suppletive nel collegio brianzolo Forza Italia ha scelto Gallia ...