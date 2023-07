(Di sabato 29 luglio 2023) PALERMO (ITALPRESS) – “Con l'arresto di Messina Denaro abbiamo ottenuto una grande vittoria. Il governo vuole continuare a battersi contro la criminalità, con la consapevolezza che non siil 41-bis e non si fa alcunanellacontro il crimine organizzato in Sicilia: gli italiani stanno dalla parte dello Stato, delle forze dell'Ordine e della magistratura”. Così il ministro degli Esteri Antonio, a margine della cerimonia di commemorazione, nel capoluogo siciliano, del 40esimo anniversario dell'uccisione dell'ex capo dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo Rocco Chinnici. (ITALPRESS).

"Noi siamo in prima linea, non si tocca il 41non si fa nulla che possa sembra una marcia indietro rispetto alla lotta contro il crimine ... Antonio, a margine della commemorazione a Palermo ...... come "dimostra la cattura di Matteo Messina Denaro", e il "governo vuole continuare a battersi: il 41non si tocca". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Affari esteri, Antonio, ...Confermiamo il 41e tutta la legislazione che ci ha permesso di raggiungere risultati positivi. ... Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antoniodavanti alla ...

Tajani '41 bis non si tocca, nessuna marcia indietro in lotta a mafia' Tiscali Notizie

PALERMO (ITALPRESS) – “Con l’arresto di Messina Denaro abbiamo ottenuto una grande vittoria. Il governo vuole continuare a battersi contro la criminalità, con la consapevolezza che non si tocca il 41- ...Antui-mafia magistrate Rocco Chinnici, slain by the Sicilian Mafia 40 years ago, taught Italy how to fight the Mafia, Deputy Premier and Foreign Minister Antonio Tajani said Saturday in front of the s ...