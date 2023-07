Taiwan | Usa forniranno aiuti militari per 345 milioni di dollari

(Di sabato 29 luglio 2023) Washington, 29 lug. (Adnkronos/Dpa) - Gli Stati Unitiper 345di. Lo ha annunciato la Casa Bianca, spiegando che il pacchetto comprende armi e servizi, oltre ad addestramento militare. "Continueremo a lavorare strettamente con gli Stati Uniti sulle questioni di sicurezza per mantenere la pace e la stabilità nello stretto di", ha commentato Sun Li-fang, portavoce del ministero della Difesa di Taipei, esprimendo apprezzamento per l'aiuto di Washington. Gli Stati Uniti sono legalmente impegnati a sostenere la difesa di, in virtù delRelations Act. Il pacchetto diè destinato a sollevare le ire della Cina, che ...

