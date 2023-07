Tabellone Atp Amburgo 2023 | Musetti difende il titolo | Ruud primo favorito

(Di sabato 29 luglio 2023) Ildell’ATP 500 di, con Lorenzoche proverà are ilconquistato dodici mesi fa in finale contro Carlos Alcaraz. Il carrarino sarà la terza testa di serie dele all’esordio avrà un qualificato. Lorenzo è nella parte bassa del draw, quella del secondoAndrey Rublev. Ilè invece Casper, che invece ha dalla sua parte Sascha Zverev. Di seguito ilcompleto. MONTEPREMI E PRIZE MONEY PROGRAMMA E COPERTURA TVPRINCIPALE ATP 500FINALE (4) Zverev vs Djere SEMIFINALI (4) Zverev b. Fils 6-2 6-4 Djere b. Zhang 6-3 6-2 QUARTI DI FINALE Fils b. (1) ...

...combined che si disputa nella capitale statunitense prevederà un ex aequo tra la competizionee ... 3 e inserita nella parte didella francese, e la tds n. 4 ossia la greca Maria Sakkari . ...... da lunedì infatti prenderà il via - mentre sono già cominciate le qualificazioni - l'500 di ...giungere fino in fondo dovrà scontrarsi con numerosi ostacoli presenti nella parte alta del...Stiamo parlando deldi Kitzbuhel , meglio conosciuto anche come Generali Open per motivazioni ... 2 delcadetto, l'argentino Juan Manuel Cerundolo , che si è imposto con un netto 6 - 3 6 - ...

ATP Washington, il tabellone: Taylor Fritz prima testa di serie, c’è Murray Ubitennis

Primo favorito l'argentino Etcheverry, seguito a ruota dal tedesco Hanfmann e dal connazionale Cachin. In tanti sognano un exploit nell'ultimo torneo su terra battuta del circuito nel 2022 ...A presidiare la metà bassa del draw ci sarà Frances Tiafoe, terza e quarta forza ai nastri di partenza Felix Auger-Aliassime e Hubert Hurkacz ...