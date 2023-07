Svezia Italia | le formazioni ufficiali | Girelli ancora in panchina

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 luglio 2023) Questa mattina alle ore 9:30ne in campo la sfida travalida per la seconda giornata dei Mondiali femminili, ecco leQuesta mattina alle ore 9:30ne in campo la sfida travalida per la seconda giornata dei Mondiali femminili, ecco le(4-2-3-1): Musovic, Bjorn, Ilestedt, Erikson, Andersson, Angeldahl, Rubensson, Rytting, Asslani, Rolfo, Blackstenius. All. Gerhardsson(4-3-3): Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin; Dragoni, Giugliano, Caruso; Bonansea, Beccari, Cantore. All. Bertolini SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA