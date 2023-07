Suppletive Monza | Magi | ' +Europa sostiene Cappato'

(Di sabato 29 luglio 2023) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Accogliamo con grande soddisfazione la disponibilità di Marcoa candidarsi alle elezioni per il seggio vacante di. In Parlamento è necessario più che rafforzare il fronte dei diritti e delle libertà civili. Speriamo che attorno al suo nome si crei una coalizione più ampia possibile.c'è e il suo sostegno sarà convinto". Lo scrive su Twitter il segretario di, Riccardo

'Ho deciso di candidarmi alle elezioni per il seggio lasciato da Berlusconi al Senato. Voglio portare in Parlamento temi e battaglie che mi stanno a cuore e che di questi tempi sono a rischio, o ...L'annuncio che il plenipotenziario calcistico correrà alle elezioniper il collegio senatoriale di, rimasto vacante causa morte dell'ex cavaliere, è l'ultimo passaggio di un legame cementato in 43 anni segnati dal calcio. Da Milan a, un patto di ...'Bene la proposta di candidatura di Galliani alledida parte del Segretario Tajani', scrive. 'La sua figura, l'ottimo lavoro svolto nella scorsa legislatura e la sua esperienza ...

Monza: Suppletive, spunta il nome di Marco Cappato per il seggio al ... Prima Monza

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Accogliamo con grande soddisfazione la disponibilità di Marco Cappato a candidarsi alle elezioni per il seggio vacante di Monza. In Parlamento è necessario più che rafforz ...Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Noi ti daremo una mano". Così Carlo Calenda, leader di Azione, ha commentato il tweet del tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, che ha annunciato sui ...