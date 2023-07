Suppletive Monza | candidatura Cappato grande notizia per tutto il mondo radicale

(Di sabato 29 luglio 2023) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "La disponibilità di Marcoa candidarsi alleal Senato è unaperil, progressista e liberale. Battaglie di civiltà, diritti umani, giustizia sociale che da sempre portiamo nelle piazze, tra la gente. Auspichiamo la massima convergenza diil centrosinistra. Contro la deriva demagogica e populista di questa destra serve una persona come Marcoin Parlamento. Senza inutili personalismi, puerili divisioni. Su questi temi Radicali italiani ci sarà, dando massimo appoggio". Lo dichiarano in una nota Massimiliano Iervolino, segretario Radicali italiani, Igor Boni, presidente Radicali italiani, e Giulia Crivellini, tesoriera Radicali italiani.

Suppletive Monza, Cappato si candida per il seggio di Berlusconi Adnkronos

