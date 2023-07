Superbike | Rea torna al successo in una pazza gara-1 a Most 2° Razgatlioglu che riapre il Mondiale

(Di sabato 29 luglio 2023) Jonathan Rea batte un colpo e piazza la zampata del fuoriclasse, ritrovando la gioia della vittoria dopo otto mesi di astinenza al termine di una-1 sul tracciato di. Il nordirlandese della Kawasaki, aln.119 della carriera in, è stato impeccabile dal punto di vista strategico e della guida in occasione della prima manche del Gran Premio della Repubblica Ceca 2023, valido come ottavo appuntamento stagionale del. Il sei volte campione iridato ha azzeccato la scelta delle gomme in partenza, optando per una coppia di intermedie su un asfalto umido che si sarebbe poi asciugato col passare dei giri. Il 36enne ha fatto la differenza proprio nelle primete, trovando subito un buon feeling in condizioni ibride e balzando ...

MOST - Spettacolo ed emozioni in gara-1 del Gran Premio di Repubblica Ceca di Superbike, dove Jonathan Rea conquista la prima vittoria stagionale. Il pilota britannico è tra quelli che hanno da subito ...Johnny sceglie le intermedie e trionfa davanti a Razgatlioglu e Danilo. Bautista 12° vede ridursi il suo vantaggio in campionato, 7° Bassani ...