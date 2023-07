Superbike oggi | GP Repubblica Ceca 2023 | orari Superpole e gara-1 | programma | tv | streaming Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023) E’ tempo di pensare all’ottavo appuntamento del Mondiale: dopo Imola, si vola in. Sul tracciato di Most va in scena il quintultimo Gran Premio della stagione che chiarirà ulteriormente la situazione per la classifica generale che sembra già essere in ghiaccio.entra nel vivo questa tappa conrace e-1. Dopo i primi otto GP, al comando della classifica generale c’è sempre Alvaro Bautista (nonostante la caduta di-2) con 391 punti e 70 lunghezze di vantaggio su Toprak Razgatlioglu, mentre al terzo posto decisamente distante troviamo Andrea Locatelli con 208 punti, mentre Jonathan Rea è quarto con 201. In risalita anche Michael Ruben Rinaldi negli ultimi appuntamenti. Il sabato del Gran Premio della ...