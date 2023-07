“Sulle Sponde della Magna Grecia” il libro Bruni e Cavallo

Leggi su lopinionista

(Di sabato 29 luglio 2023) In uscita anche in cartaceo– Il Novecento di Spagnoletti, Carrieri, Grisi e gli altri per conoscere gli scrittori meridionali di cui mai – o quasi – si parla a scuola Dove sono gli scrittori e le scrittrici del meridione che hanno caratterizzato il Novecento letterario? Non nei manuali. Per questa ragione,– Il Novecento di Spagnoletti, Carrieri, Grisi e gli altri costituisce un’eccezione nel panorama editoriale italiano. Il saggio, scritto a quattro mani da Pierfrancoe Marilenae a cura di Rosaria Scialpi, ripercorre la più recente storia letteraria del meridione attraverso una lente d’ingrandimento unica: ...