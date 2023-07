Sudtirol | Bisoli | «La Serie B sarà una lotta | ma è meglio per noi»

(Di sabato 29 luglio 2023) Pierpaolo, allenatore del, ha parlato a Il Corriere dell’Alto Adige. PAROLE – «Se dovremo allenarci ancora lo faremo, ma credo che sarebbe un danno per tutti perché non si può stilare un calendario e poi rimandare tutto. I problemi vanno risolti prima, il calcio italiano non può fare queste figuracce. Vedo già una mentalità importante, voglia di faticare e soffrire: la sofferenzala nostra felicità. Penso che affronteremo una B con meno qualità e più squadre pronte allache è anche il nostro pane quotidiano. La nostra rosa? Potere contare su una rosa pronta all’80% a fine luglio è un beneficio raro, a tutti i livelli. Favorite per la promozione? Per forza le retrocesse dalla A poi il Palermo che sta facendo un mercato importante».

