Su Kevin Spacey Massimo Gramellini ora si lava la coscienza

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 luglio 2023) Sul Corriere di ieri,nella sua rubrica ha sentito il bisogno di auto-accusarsi di viltà per non aver speso parole in difesa di, il popolare attore americano accusato di aver molestato quattro uomini. Diciamo che la questione non ha gran senso: non è questione di viltà rispetto alle accuse o all'accusato e non è nemmeno una questione di garantismo; il tema riguarda il giornalismo e più in generale la comunicazione quando deve trattare questioni dove si sta più comodi a non porsi domande. Il #MeToo è solo uno degli esempi di campagne che, una volta partite, richiedono solo di essere accompagnate nel coro; guai a provare un controcanto perché chilo fa viene indicato, etichettato, squalificato e emarginato. «È tutto così evidente!». Poi, quando la verità (processuale o sostanziale) cambia ...