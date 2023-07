Studenti italiani a scuola “di scuola in Israele

(Di sabato 29 luglio 2023) Mentre il movimento di protesta popolare “Forza Kaplan”, con la partecipazione dell’organizzazione studentesca Young Generation, continua a opporsi al governo Netanyahu ed è determinato a portare avanti la lotta contro le ultime decisioni della Knesset, in cui è stata approvata la prima fase della riforma giudiziaria, le 35 scuole democratiche israeliane sono portano avanti un modello scolastico democratico e all’avanguardia. Scoprire Arad, magnifica cittadina sui bordi del deserto del Negev, dove per più di 20 anni ha vissuto lo scrittore Amos Oz, significa immergersi in una delle scuole democratiche dipiù importanti. La preside dell’istituto “Kedem” si chiama Ayelet Kalechman e ci racconta come funziona la sua, che oggi ospita 165 alunni ed è collegata a quella italiana di Avio, in provincia di Trento. La ...

... nei molti territoria rischio idrogeologico, diverse interruzioni della didattica in ... si potrebbero garantire videolezioni tra docenti eposti al sicuro nelle proprie abitazioni, ...Da sempre impegnata a svolgere attività didattica nelle scuole cone stranieri, gestisce oggi anche Spazio NOTA, la Nuova Officina Toscana per l'Artigianato con sede a Firenze che ......importante che tutela la libertà educativa e il cammino scolastico di bambini e giovani. ... in futuro, garantire a migliaia di genitoriuna scelta davvero libera e consapevole tra ...

Perché la matematica è così difficile per gli studenti italiani L’importanza di agire già dalla scuola primaria Tecnica della Scuola

Huawei ha annunciato l’apertura del bando di iscrizione alla 10a edizione di Seeds for the Future. Si tratta di programma annuale di training, interamente organizzato e ...Dove si trovano quei 92 istituti Sono concentrati in sole nove province: tutte le cinque della Campania; del Lazio le province di Roma e Frosinone, della Sicilia le province di Palermo e Agrigento.